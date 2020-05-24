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- Muğla'da milli boksör sevgilisini öldürdü
Muğla'da milli boksör sevgilisini öldürdü
- DHA
- 24.05.2020 - 13:20
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. (26) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Zanlı ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
TEDAVİ GÖRECEK
Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.