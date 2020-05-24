Muğla'da milli boksör sevgilisini öldürdü

Milli boksör olduğu öğrenilen zanlı, aynı evde yaşadığı kız arkadaşını dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, aynı bıçakla kendisine de zarar verdi.