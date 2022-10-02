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- Muğla'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı
Muğla'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- 02.10.2022 - 17:57
Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.
Sağlık durumları iyi
AA’nın haberine göre ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.