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    Muğla'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 02.10.2022 - 17:57
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    Muğla'da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

    Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı.

    Sağlık durumları iyi

    AA’nın haberine göre ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı #1

    Muğla da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı #2

    Muğla da minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı #3


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