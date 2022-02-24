Euro
15.66
-0.01%
Dolar
13.82
0.03%
Altın
849.10
0.08%
Borsa
2016
-0.07%
Bitcoin
515.196
-2.66%
BTXN Coin
39.84
-0.35%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Muğla'da minibüste yangın: 1 ölü

    Datça ilçesinde bir minibüste çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 24.02.2022 - 03:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da minibüste yangın: 1 ölü

    Datça İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen minibüsten çıkarılan Adem D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olaya ilişkin jandarmanın incelemesi sürüyor.

    Muğla da minibüste yangın: 1 ölü #1

    Muğla da minibüste yangın: 1 ölü #2

    Muğla da minibüste yangın: 1 ölü #3


    İlginizi Çekebilir

    Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

    Sadece bir tık ile bitcoin sahibi olmak ister misin?
    Piyasalar Investment

    Sadece bir tık ile bitcoin sahibi olmak ister misin?

    'Rusya'ya yaptırımları artırmaya hazırız'
    Dünya

    'Rusya'ya yaptırımları artırmaya hazırız'

    Görüş Bildir