Muğla'da motosiklet hırsızlığı: Göz göre göre çaldı

Telefon dükkanı işleten Sinami Göktaş'a ait motosiklet, satın almak için deneyeceğini söyleyen hırsız tarafından çalındı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağı Atatürk Caddesi'nde dolaşan 50-55 yaşlarındaki bir şahıs, bölgedeki telefon dükkanına girerek çalışan Sinami Göktaş'a kapı önündeki motosikletin satılık olup olmadığını sordu.

'Satılabilir' yanıtını alan şahıs, daha önce bu tarz motosiklet aldığını ancak sesini beğenmeyip iade ettiğini söyledi.

DENİYORMUŞ GİBİ YAPIP ÇALDI

Bunun üzerine motosikleti çalıştıran şahıs, bir süre sesini dinledi ardından da ileri geri hareket ettirip frenleri deniyormuş gibi yaptı. Bu sırada Göktaş'ın bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs, hızla bölgeden uzaklaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Göktaş’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı Göktaş'ın iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"VİCDANI VARSA GETİRİR"

Üzgün olduğunu söyleyen Göktaş, "Şüpheli kişi, daha önce Aydın'ın Didim ilçesinde ve İzmir'de aynı taktikle motosiklet hırsızlığı yapmış. Çalınan motosikletimi alalı daha 2,5 yıl olmuştu. İstanbul'dan çok uygun bir fiyata almıştım. Motosikletimi çok da seviyordum. Motosikletimi çalan kişi 50-55 yaşlarında bir kişi. Böyle bir şey yapacağına beklemiyordum. Vicdanı varsa motorumu geri getirir." dedi.