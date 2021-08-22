Muğla'da motosiklet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Bodrum ilçesinde bir motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; cadde üzerinde rampa aşağı seyreden ve üzerinde 2 gencin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİDEN BİRİ MİNİBÜSÜN ALTINA GİRDİ

O esnada karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne büyük bir gürültüyle çarpan motosikletteki 2 gençten biri minibüsün altına girdi. Motosikletin minibüse çarparken çıkardığı gürültü, tüm mahallede yankılandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsün altına giren genç yaşamını yitirirken yaralanan diğer genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENÇLERDEN BİRİ ÖLÜNCE MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ FENALAŞTI

Kaza sonrası minibüsünün altına giren gencin öldüğünü öğrenen minibüs sürücüsü H.Ç. ise fenalaştı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme sonrası minibüsün altındaki gencin cenazesi çıkarılarak cenaze aracına konulup ön otopsi için morga kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralanan gençlerin kimlik ve yaşları ile sürücünün kim olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Minibüsün altına sıkışan motosiklet ise güçlükle çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.