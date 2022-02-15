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    Muğla'da öfkeli baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

    Menteşe ilçesinde evlerinin bahçesinde tartışan baba ve oğulun kavgasısı büyüdü. Gözü dönen baba ise oğlunu tabancayla vurarak ölümüne neden oldu.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 08:54
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    Muğla'da öfkeli baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde, evinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ve oğlu Cavit Kara arasında tartışma başladı.

    Giderek alevlenen tartışmada, baba Hüseyin Kara, belindeki silahını çıkardı.

    OĞLUNU VURDU

    Öfkeli baba, oğluna doğrulttuğu tabacayla kurşun yağdırdı.

    Korkunç olayın ardından bölgede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Muğla da öfkeli baba, tartıştığı oğlunu öldürdü #1

    GENÇ ADAM OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Cavit Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kara'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Öte yandan ise jandarma ekipleri, baba Cavit Kara'yı gözaltına aldı.


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