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Muğla'da öfkeli baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

Muğla'da öfkeli baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

Menteşe ilçesinde evlerinin bahçesinde tartışan baba ve oğulun kavgasısı büyüdü. Gözü dönen baba ise oğlunu tabancayla vurarak ölümüne neden oldu.