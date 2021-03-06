Yakını ile kavga ettikten sonra öfkelenen şahıs, benzin istasyonundan aldığı benzin ile aracını ateşe verdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan bir şahıs, bir yakını ile kavga etmesi üzerine öfkesine hakim olamadı.

Öfke ile benzin istasyonuna gelen şahıs, benzin aldıktan sonra Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda park halinde olan aracının yanına gitti.

Şahıs aracına benzin döküp ateşe verdikten sonra çıkan yangını izlemeye başladı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çevrede bulunan vatandaşlar yardım için arabanın yanına koştu.

İlk olarak aracın elektrik aksamından kıvılcım çıkması üzerine yangının başladığını zanneden vatandaşlar gerçeği öğrenince şaşırdı.

Muğla’da öfkeli şahıs aracını benzin döküp yaktı VİDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arabanın bomba gibi patlaması üzerine çevrede panik oluştu. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

HURDAYA DÖNDÜ

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından, aracın hurdaya döndüğü görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile caddeden kaldırılarak otoparka çekildi.