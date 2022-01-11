Muğla'da öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı

Savcılığın itirazıyla yeniden hakim karşısına çıkan ve kız öğrencileri taciz eden A.K. isimli şahıs, mahkemenin verdiği kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21), bir erkeğin kendilerine bakarak taciz girişiminde bulunduğunu gördü.

GENÇ KIZLAR İHBAR ETTİ

Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

TACİZCİ GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, inceledikleri ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek yakaladı.

ALKOLLÜ OLDUĞUNU VE HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını, çok alkollü olduğu için yaptığının farkında olmadığını ve pişman olduğunu belirtti.

TUTUKLANDI

Çıkarıldığı mahkemece kamu davası açılan ve adli kontrol şartıyla ev hapsi verilen A.K., savcılığın itirazı üzerine yakalama emri çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince yakalanan A.K., mahkemeye sevk edildi. Bugün yeniden hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



