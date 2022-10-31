Yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’nın Datça ilçesinden Marmaris’e doğru seyir halinde olan Adem Baş (52), 48 FZ 659 plakalı kamyonetiyle Değirmenyanı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e (10) çarptı.

Enes, yolun ortasında can verdi

Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek için saat 08.00 sıralarında evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Ölümlü kazaya neden olan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla’da okula giderken kamyonetin çarptığı çocuk öldü ViDEO