Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazada, sürat teknesinin hızının yaklaşık 70-80 kilometre olduğu öğrenildi. Öte yandan çift, bugün gözyaşları arasında defnedildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Ankaralı iş adamı Ünal Pala'nın (52) kullandığı, içerisinde eşi Evrim Pala (47) ve çocukları Mina Pala'nın (12) da bulunduğu sürat teknesi, 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki oteller bölgesinde kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü.

Mina sudan, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Pala çifti hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Minik Mina’nın sağlık durumu iyi

Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

150 metre yüzdü

Kazanın sürat teknesiyle açıkta demirli olan yata dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Bu arada kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Hızı 70-80 kilometreydi

Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi.

Ünal Pala'nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

Başlarını cama çarptı

Öte yandan, Pala çiftinin çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

DHA’nın haberine göre Ünal-Evrim Pala çiftinin cenazeleri, dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

Bugün de cenaze töreni yapıldı.

Çift, gözyaşları arasında toprağa verildi

İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olan Ünal Pala ile eşi için İymir Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kazadan yaralı kurtulan çiftin kızı Mina ile Asmin Pala (23) da cenazeye katıldı.

Kaza günü, Asmin Pala'nın Antalya'da olduğu belirtildi.

Namazın ardından çiftin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.