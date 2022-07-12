Petrol
102.12
-4.65%
Euro
17.4245
-0.14%
Dolar
17.3267
-0.14%
Altın
964.17
-0.38%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.795
-2.47%
BTXN Coin
7.38
-0.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

    İş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazada, sürat teknesinin hızının yaklaşık 70-80 kilometre olduğu öğrenildi. Öte yandan çift, bugün gözyaşları arasında defnedildi.
    • 12.07.2022 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Ankaralı iş adamı Ünal Pala'nın (52) kullandığı, içerisinde eşi Evrim Pala (47) ve çocukları Mina Pala'nın (12) da bulunduğu sürat teknesi, 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki oteller bölgesinde kayalıklara çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü.

    Mina sudan, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

    Pala çifti hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

    Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #1

    Minik Mina’nın sağlık durumu iyi

    Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #2

    150 metre yüzdü

    Kazanın sürat teknesiyle açıkta demirli olan yata dönerken meydana geldiği öğrenildi.

    Bu arada kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #3

    Hızı 70-80 kilometreydi

    Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi.

    Ünal Pala'nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #4

    Başlarını cama çarptı

    Öte yandan, Pala çiftinin çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri üzerinde durulduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre Ünal-Evrim Pala çiftinin cenazeleri, dün hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

    Bugün de cenaze töreni yapıldı.

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #5

    Çift, gözyaşları arasında toprağa verildi

    İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olan Ünal Pala ile eşi için İymir Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

    Kazadan yaralı kurtulan çiftin kızı Mina ile Asmin Pala (23) da cenazeye katıldı.

    Kaza günü, Asmin Pala'nın Antalya'da olduğu belirtildi.

    Namazın ardından çiftin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #6

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #7

    Muğla’da ölen iş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı #8


    İlginizi Çekebilir

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü
    Gündem

    Bursa'da kurbanlığını çocuğu gibi sırtında götürdü

    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü
    Yaşam

    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü

    Görüş Bildir