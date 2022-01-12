Muğla’da ölen Oğuzhan Kemçin davasında karar açıkladı

Geçen yıl bisikletiyle evine dönerken, alkollü sürücünün çarpması sonu hayatını kaybeden Oğuzhan Kemçin davasının 6’ncı duruşmasında karar çıktı. Sürücüye 6 yıl hapis cezası verildi.

Muğla Menteşe'de, 7 Temmuz'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın (28) çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in (17) ölümüyle ilgili davanın 6’ncı duruşması görüldü.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mestan Göksal, Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS sistemiyle katıldı.

Duruşmaya Oğuzhan Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin ile ağabeyi Hüseyin Kemçin katıldı.

ÇARPIŞMA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı.

Duruşmada, Kemçin'in çarpma sonrası ölüm zamanının tam olarak belirlenmesi için 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurumu’ndan beklenen raporun geldiği bildirildi.

Buna göre, Kemçin’in çarpışma anında beyin sapı yaralanmasından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Kemçin’e, kazadan hemen sonra erken müdahalede bulunulması bile durumunda bir değişiklik beklenmeyeceğini ortaya koydu.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, 6’ncı duruşmada kararı açıkladı.

Buna göre sanık Mestan Göksal, iyi hal indirimi uygulanmadan alkollü olduğu ve taksirli adam öldürme suçundan toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“İSTİNAF YOLUNA BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ”

Duruşma sonrası açıklama yapan Kemçin’in avukatları Sercan Avcı ile Selahattin Avcı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle istinat yoluna başvuracaklarını açıklarken, “Sanığın 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza bize göre düşük. Bu yönde istinafa gerekli başvurumuzu yapacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Son gelen Adli Tıp raporunda ise olay anında vefat ettiği ortaya çıktı. O nedenle dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmedi. Bu da şunu gösteriyor. Aşırı hızla gelip maktule çarptığını gösteriyor. Tahliye edilmemesi bizim için iyi biri durum. Ancak cezanın az olduğunu düşünüyoruz. Bu yönden de istinaf yoluna başvurumuzu yapacağız.” dedi.

“6 YIL DEĞİL, 36 YIL DA OLSA ACIMIZI AZALTMAZ”

Baba Özay Kemçin, verilen cezanın acılarını dindirmeyeceğini belirterek, “6 yıl değil, 36 yıl da olsa acımızı azaltmaz. Hakim ve savcılara bir şey demiyorum. Onlar kanuna göre iş yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada sıkıntı olan İstanbul Adli Tıp raporu. Karşı taraf buna seviniyor. Alkolün yasak olduğu bir ülkede yaşıyoruz, hatta haram olduğu bir dinin inancına mensubuz. Ama çarpınca öldü diye sevinebiliyor karşı taraf. 18 yaşındaki bir çocuğu çarpınca hemen ölmüş diye sevinebiliyor. Buradaki sıkıntı kanunların işlerliği. 6 yıl ceza aldı ama tamamını yatmayacak zaten. Bunun pandemisi var, açık cezaevi var, şartlı tahliyesi var. Hiçbir ceza sonuçta oğlumu geri getirmeyecek. Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın.” dedi.