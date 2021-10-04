Uzun zamandır hizmet veren otelin yakıt tankının patlamasının ardından çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Alevler, tankın arkasında bulunan binaya da sıçradı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, orman içerisinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin yakıt tankı patladı.

Kısa zaman içerisinde büyüyerek yayılan yangında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de gelmesi ile yangına yoğun müdahalelerde bulunuldu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Personel lojmanında bulunan otel çalışanları hızlı bir şekilde tahliye edildi. Tankın arkasında bulunanan bina da alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da orman içindeki otel alevlere teslim oldu VİDEO

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ekipler, beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarında alev alev yanan tanka saatlerce müdahale ederek soğutmaya çalıştı.

Yangında can kaybı yaşanmazken otelde büyük çapta hasar meydana geldi.