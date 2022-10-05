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Muğla'da orman yangını başladı
Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
- 05.10.2022 - 15:13
Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Havadan ve karadan müdahale
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öte yandan hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri de çalışmalara katıldı.
Muğla'da orman yangını başladı VİDEO
Çalışmalar sürüyor
AA'nın aktarımına göre; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.