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    Muğla'da orman yangını başladı

    Öğle saatlerinde başlayan orman yangını için çok sayıda ekip harekete geçti. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.
    • 05.10.2022 - 15:13
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    Muğla'da orman yangını başladı

    Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Havadan ve karadan müdahale

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Öte yandan hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri de çalışmalara katıldı.

    Muğla'da orman yangını başladı VİDEO

    Muğla da orman yangını başladı #1

    Çalışmalar sürüyor

    AA'nın aktarımına göre; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Muğla da orman yangını başladı #2


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