Marmaris’te bir yat firmasının resmi ortağı, kontrol için gittiği tersaneye alınmayınca kavga çıktı. Özel güvenlik görevlisi, firma ortağını bıçakladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde, gece saat 00.30 sıralarında, ünlü yat firmasının resmi ortağı Muzaffer Özlü (43) ve avukatı Suna Öztaşdönderen, şirket çalışanları ile yemek sonrası kayıt dışı tekne olup olmadığını kontrol için tersaneye gitti.

Tersaneye alınmayan Özlü ile diğer ortaklar arasında tartışma çıktı.

Araları açık olan ve birbirleri hakkında defalarca şikayette bulunan ortaklar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

JANDARMA ÇAĞIRDI

Muzaffer Özlü’nün avukatı Suna Öztaşdönderen, firmaya jandarma çağırdı.

Çağrı Göktaş’ın kavgayı cep telefonu ile çeken Pınar K.’ye saldırması ile kavganın şiddeti daha da büyüdü.

Firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem S, bir bıçakla Muzaffer Özlü’yü baldırından, Cabbar Özlü’yü (47) bacağından ve elindeki bıçağı almak isteyen Kenan Zaimoğlu’nu elinden yaraladı.

AMELİYATA ALINDILAR

Yaralılardan Muzaffer Özlü ve Cabbar Özlü kaldırıldıkları özel hastanede ameliyata alındı.

Elinden yaralanan Kenan Zaimoğlu ve olay yerinde darbedilen özel koruma görevlisinin tedavileri ise ayakta yapıldı.

Muğla’da, ortakların tersanedeki bıçaklı kavgası kanlı bitti VİDEO



“UZAKLAŞTIRMA TALEPLERİMİZ YERİNİ BULMADI"

Saldırıya uğrayan tarafın avukatı Suna Öztaşdönderen, hastanede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bas bas bağırdık bizi öldürmelerini mi bekliyorsunuz dedik, bunu yazılı olarak defalarca yazdık uzaklaştırma taleplerimizin bir tanesi bile yerini bulmadı. Bağıra bağıra gelen şey gerçek oluyordu az daha. Şu an yukarıda 3 kişiye bıçakla saldırıldı, yaralılar.

“SAĞ SAĞLİM UYANMALARINI BEKLİYORUZ”

Bıçaklanma olayı tersane içinde oldu, durumları ile ilgili şu anda bir bilgi alamıyoruz. Ameliyata almışlar anladığımız kadarıyla. Sağ salim uyanmalarını bekliyoruz. Bu devletin içinde kaç tane devlet var bilmiyoruz. Ben avukat olarak sormak istiyorum. Yarın Marmaris Muğla Başsavcılığı dahil her yere gideceğiz sadece şu an önceliğimiz müvekkillerimizin sağ salim uyanması ve kendine gelmesi.”

Avukat Öztaşdönderen, yargının gücüne inandığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Firmanın ortaklarını bıçaklayan güvenlik görevlisi Adem S. gözaltına alındı.