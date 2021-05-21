Muğla’da otel odasında uyuşturucu madde imal düzeneği bulundu

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, bir otelin bazı odalarında uyuşturucu madde yapımında kullanılan özel düzenekler kurulduğu ortaya çıkarıldı.

Muğla’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik teknik takip ve incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda, turizm sezonunda satışa çıkarılmak üzere hazırlanmış uyuşturucu ve sentetik maddeler ele geçirildi.

BİLGİLERİ VE TELEFONU İNCELENDİ

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilinen M.Y (50) isimli şahıs, Armutalan Mahallesi'nde durdurularak üst araması yapıldı.

Şahsın üzerinden 3,04 gram esrar maddesi çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun zamandır takip altına aldıkları şahsın üzerinden çıkan bilgileri ve telefonu incelemeye aldı.

BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Adaköy mevkisinde otel işletmecisi olan T.T. isimli şahsın bilgilerine ulaşıldı.

Yaz sezonunda gemilerde çalışan M.Y.'nin sattığı maddeleri T.T. isimli şahıstan aldığı, şahısların beraber hareket ettiği tespit edildi.

ARAMA YAPILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı izni ile M.Y.’nin ikameti, araçları ve T.T. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı otelin tüm odaları ile ikametinde aramalara yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

M.Y. isimli şahsın ikametinde 9 gram esrar maddesi bulundu. T.T.'nin işlettiği otelde yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.

Kapalı olan otelin boş odalarında uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler, boyları 5 cm-80 cm aralığında değişen 91 kök Hint keneviri, ayrı paketler halinde satışa hazırlandığı düşünülen 130 gram esrar maddesi, ayrı paketlenmiş 15 gram kenevir tohumu, 60 adet 600 miligramlık sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.