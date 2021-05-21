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Muğla'da oteli uyuşturucu imalathanesine çevirdiler: 2 gözaltı

Muğla'da oteli uyuşturucu imalathanesine çevirdiler: 2 gözaltı

Uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir apart otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Biri işletmeci 2 kişi gözaltına alınırken, otel mühürlendi.