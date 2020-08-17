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    Muğla'da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı

    Alevleri farkeden sürücü kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.
    • AA
    • 17.08.2020 - 14:27
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    Muğla'da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı

    Muğla'da bir akaryakıt istasyonunda, yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

    Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 34 UT 4930 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı.

    SÜRÜCÜ KURTULDU

    Alevleri fark eden sürücü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

    OTOMOBİLDE HASAR

    İlk incelemelere göre, elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın yüzünden otomobilde hasar oluştu.

    Muğla'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı ViDEO

    Muğla da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı #1

    Muğla da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı #2

    Muğla da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı #3

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