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- Muğla'da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı
Muğla'da otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı
Alevleri farkeden sürücü kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.
- AA
- 17.08.2020 - 14:27
Muğla'da bir akaryakıt istasyonunda, yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.
Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 34 UT 4930 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı.
SÜRÜCÜ KURTULDU
Alevleri fark eden sürücü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
OTOMOBİLDE HASAR
İlk incelemelere göre, elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın yüzünden otomobilde hasar oluştu.
Muğla'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı ViDEO