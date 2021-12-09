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    Muğla'da otomobil çöpe dönüştürüldü

    Bodrum ilçesinde çöp konteynerinin önüne park edilen araca tepki gösteren mahalleli, çöplerini aracın üstüne koydu.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:54
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    Muğla'da otomobil çöpe dönüştürüldü

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkkuyusu Mahallesi'ndeki çöp konteynerlerinin önüne gece saatlerinde araç park edildi.

    Çöp konteynerlerini bu sebeple kullanamayan vatandaşın tepkisi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

    ARACIN ÜSTÜNE ÇÖP KOYDULAR

    Konteynerleri istediği anda kullanamayan mahalleli, çöplerini park edilen aracın üzerine koymaya başladı.

    Muğla da otomobil çöpe dönüştürüldü #1

    "MAHALLELİ TEPKİSİNİ BU ŞEKİLDE ORTAYA KOYMUŞ"

    Bölge esnafı, “Biz sabah erkenden geldiğimizde araç orada park halindeydi. Büyük ihtimalle geceden park edilmiş. Mahalleli de tepkisini bu şekilde ortaya koymuş.” şeklinde konuştu.

    Muğla'da otomobil çöpe dönüştürüldü VİDEO

    Muğla da otomobil çöpe dönüştürüldü #2

    Muğla da otomobil çöpe dönüştürüldü #3

    Muğla da otomobil çöpe dönüştürüldü #4

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