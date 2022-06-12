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Muğla’da otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi öldü

Muğla’da otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi öldü

Otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.