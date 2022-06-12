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- Muğla’da otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi öldü
Muğla’da otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi öldü
Otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- 12.06.2022 - 16:43
- Güncelleme : 12.06.2022 - 16:45
Muğla’nın Ortaca-Dalyan kara yolunda Yüksel Yertürk (52) yönetimindeki 48 RL 489 plakalı motosiklete, saat 03.30 sıralarında Tayfun Can Karakuş yönetimindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Yertürk ve arkasında yolcu olarak bulunan Sabri Bağcı (46) yola savrulurken, otomobil de şarampole yuvarlandı.
Biri kasksızdı
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yertürk ile kasksız olduğu belirtilen Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralıların sağlık durumları iyi
Otomobil sürücüsü Karakuş ile yanındaki Ramazan Ülker de hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.