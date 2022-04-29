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    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 29.04.2022 - 08:46
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    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

    Antalya’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine seyir halinde olan Dudu Güngörmez (36) yönetimindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan mevkisinde şarampole devrildi.

    1 kişi öldü

    Akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hanife Makpınar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Dudu Güngörmez, Halil Güngörmez (16), Esma Met (39), Emir Sarışlı (5) ve Batuhan Güngörmez (3) yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı #1

    Sağlık ekipleri müdahale etti

    Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Hanife Makpınar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı #2

    Küçük çocuğun hayati tehlikesi var

    Tedaviye alınan yaralılardan küçük Batuhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı #3


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