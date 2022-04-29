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- Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Muğla’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
- 29.04.2022 - 08:46
Antalya’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine seyir halinde olan Dudu Güngörmez (36) yönetimindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan mevkisinde şarampole devrildi.
1 kişi öldü
Akşam saatlerinde meydana gelen kazada Hanife Makpınar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Dudu Güngörmez, Halil Güngörmez (16), Esma Met (39), Emir Sarışlı (5) ve Batuhan Güngörmez (3) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri müdahale etti
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hanife Makpınar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesi var
Tedaviye alınan yaralılardan küçük Batuhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.