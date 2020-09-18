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    Muğla'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 3 yaralı

    Milas ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 18.09.2020 - 04:28
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    Muğla'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 3 yaralı

     

    Muğla'nın Milas ilçesinde, Şevket Sanlı yönetimindeki 48 LC 724 plakalı otomobil, Ö.G'nin kullandığı 35 AIP 131 plakalı tır ile çarpıştı.

    Kazada, otomobilde bulunan Süheyla Sanlı olay yerinde hayatını kaybetti.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki İbrahim Mert Sanlı ve Buse Sanlı'yı sıkıştıkları yerden çıkardı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tır şoförü Ö.G. ise ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Kaza sırasında kafesi kırılan bir muhabbet kuşu, itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak ailenin yakınlarına teslim edildi.

    Muğla'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 3 yaralı VİDEO


    Muğla da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 3 yaralı #1
    Muğla da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü 3 yaralı #2

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