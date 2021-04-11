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    Muğla'da otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı

    Asılı halde uçurumda kalan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 11.04.2021 - 15:33
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    Muğla'da otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fırat Güven'in kullandığı 35 ARE 442 plakalı otomobil, Armutalan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde kayarak uçurumun kenarında kaldı.

    Araçtan inemeyen Güven'in yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İTFAİYE EKİPLERİ HAYATINI KURTARDI

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otomobili sabitledikten sonra sürücüyü kurtardı.

    Otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

    Muğla da otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı #1

    Muğla da otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı #2

    Muğla da otomobil uçurumun kenarında asılı kaldı #3

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