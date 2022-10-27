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- Muğla'da otomobile çarpan kasksız motosiklet sürücüsü canından oldu
Muğla'da otomobile çarpan kasksız motosiklet sürücüsü canından oldu
Bodrum'da, otomobile arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 27.10.2022 - 17:52
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Baran Girevi, dün saat 17.30 sıralarında 56 yaşındaki otomobile arkadan çarptı.
Yola fırlayan kasksız motosiklet sürücüsü Girevi, yaralandı. Girevi ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralı hayatını kaybetti
Yoğun bakımda tedaviye alınan Girevi, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Genç bugün toprağa verilecek
DHA'nın haberinen göre, Baran Girevi'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Yukarı Karakaya Mezarlığı'nda toprağa verilecek.