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    Muğla'da otomobilin çarpması sonucu İngiliz turist hayatını kaybetti

    Alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan 71 yaşındaki İngiliz turist Patrica Bernadette Ward otomobille duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
    • 06.06.2022 - 19:58
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    Muğla'da otomobilin çarpması sonucu İngiliz turist hayatını kaybetti

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Adnan Menderes Caddesi ile Gümbet Barlar Sokağı'nın kesiştiği kavşakta kaza gerçekleşti.

    Alkollü olduğu ileri sürülen E.T. yönetimindeki 16 EC 714 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan 71 yaşındaki İngiliz turist Patrica Bernadette Ward'a çarptı.

    İngiliz turist hayatını kaybetti

    İngiliz turist, otomobil ile duvar arasında sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ward'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Wards'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Alkollü sürücü tutuklandı

    Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan E.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    Muğla da otomobilin çarpması sonucu İngiliz turist hayatını kaybetti #1

    Muğla da otomobilin çarpması sonucu İngiliz turist hayatını kaybetti #2

    Muğla da otomobilin çarpması sonucu İngiliz turist hayatını kaybetti #3

    Muğla da otomobilin çarpması sonucu İngiliz turist hayatını kaybetti #4


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