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Muğla'da otomobilini yol kenarına park eden otomobile kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da otomobilini yol kenarına park eden otomobile kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Yatağan ilçesinde kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Kazada Ülgen yaşamını yitirdi, Olgun ise yaralandı.