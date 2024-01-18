Muğla'da otomobilini yol kenarına park eden otomobile kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Aydın- Muğla kara yolunda Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Erkin Karagüllü'nün kullandığı kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralanan Olgun ve Ülgen, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan, Ülgen, hayatını kaybetti.
Olgun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gözaltına alındı
Kazanın ardından kamyonetiyle kaçan Erkin Karagüllü, Denizli il sınırında jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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