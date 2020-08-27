Muğla’da otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişinin havaya fırladığı görüldü.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kaza adeta "geliyorum" dedi.

Mehmet Ç’nin kullandığı plakasız motosiklet, İnönü Caddesi Saklıkent Kavşağı’nda, Görkem K. yönetimindeki 48 HB 898 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletteki Cahit Uludağ yaralandı. Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLETTEN FIRLADILAR

Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uludağ’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosikletin, kavşakta otomobille çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişinin motosikletten fırladığı görülüyor.

Kazanın ardından düşen bir kişi kalkarak yol kenarına koşuyor.

Muğla’da otomobille motosikletin çarpışma anı ViDEO