Muğla'da oynarken havuza düşen Yamaç kurtarılamadı

Fethiye ilçesinde oynarken komşusunun havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'da dün akşam üstü yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Fethiye ilçesinde havuz kenarında oyun oynayan 3 yaşındaki Yamaç İlhan, dengesini kaybetti.

Ev hanımı anne Nebahat İlhan'ın havuzdan çıkarttığı küçük Yamaç, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yamaç, İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Müdahalelere cevap vermedi

DHA'nın haberine göre küçük Yamaç, bu sabah tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feyzullah-Nebahat İlhan çifti acı haberle yıkılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.









