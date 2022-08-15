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    Muğla’da paraşüt kazası: Havada birbirlerine dolandılar

    Babadağ’dan atlayış yapan 2 yamaç paraşütü, kalkışın ardından birbirine dolanınca düştü. Pilotlar ve beraberindeki 2 yolcu, kazayı yaralı atlattı.
    • 15.08.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 16:16
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    Muğla’da paraşüt kazası: Havada birbirlerine dolandılar

    Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1.700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan Karakoç (35) ile Uğurcan Dağdeviren (29), yolcularıyla atlayış yaparken talihsiz bir olay yaşadı.

    DHA’nın haberine göre; aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, yaklaşık 5 metre yükseldikten sonra havada birbirine dolandı.

    Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Pilotlar Karakoç ve Dağdeviren ile Çinli Heyuan Weng (22) ve Meltem Kılıç (32), çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Çarpışma anları kamerada

    Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Muğla’da paraşüt kazası: Havada birbirlerine dolandılar VİDEO

    Muğla’da paraşüt kazası: Havada birbirlerine dolandılar #1

    Muğla’da paraşüt kazası: Havada birbirlerine dolandılar #2


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