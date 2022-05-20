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    Muğla'da paraşütle zorunlu iniş yapan Rus turist kurtarıldı

    Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile kayalık alana zorunlu iniş yapan Rus uyruklu Alexsander Trifonow, yaklaşık üç saat süren çalışmayla yaralı olarak kurtarıldı.
    • 20.05.2022 - 00:48
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    Muğla'da paraşütle zorunlu iniş yapan Rus turist kurtarıldı

    Rusya'dan Fethiye'ye tatile gelen Alexsander Trifonow (36), saat 17.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Trifonow, paraşütünün kapanması üzerine yedek paraşütünü açarak kayalık alana zorunlu iniş yaptı.

    3 saatlik zorlu çabayla kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre; çevredeki pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Alexsander Trifonow'un bulunduğu alana yürüyüş yolu olmaması nedeniyle ekipler, iple kurtarma istasyonu kurdu. İstasyona bağlanan kazazede turist, yaklaşık üç saat süren çalışmayla kurtarıldı.

    Hayati tehlikesi yok

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Trifonow'un vücudunda yaralanma olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Muğla da paraşütle zorunlu iniş yapan Rus turist kurtarıldı #1

    Muğla da paraşütle zorunlu iniş yapan Rus turist kurtarıldı #2

    Muğla da paraşütle zorunlu iniş yapan Rus turist kurtarıldı #3

    Muğla da paraşütle zorunlu iniş yapan Rus turist kurtarıldı #4


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