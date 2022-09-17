Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
368.700
1.66%
BTXN Coin
8.62
14.47%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Muğla'da park halindeki kamyonet küle döndü

    Bodrum ilçesinde evlerin arasına park edilen kamyonet aniden yanmaya başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.
    • 17.09.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da park halindeki kamyonet küle döndü

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Karabağ mahallesi üzerindeki ikametlerin önüne park edilen kapalı kasa kamyonet aniden yanmaya başladı.

    Kısa sürede alev topuna dönen aracı fark edenler itfaiyeden yardım istedi.

    Vatandaş müdahalesi işe yaramadı

    Vatandaşlar, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadı.

    Evlerin arasında alev alev yanan araca Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

    Araç küle döndü

    Sağlık ekibi de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye tarafından çevreye sıçramadan söndürülen aracın tamamen yanarak metal yığını haline döndü.

    Mahalle sakinleri araç sahibinin elektrik işleri yapmak için geldiğini ve evin içerisinde çalıştığı sırada yangının çıktığını söyledi.

    Muğla da park halindeki kamyonet küle döndü #1

    Muğla da park halindeki kamyonet küle döndü #2


    ABD'de bir tek malım var o da FETÖ
    Politika

    ABD'de bir tek malım var o da FETÖ

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Londra'da Kraliçe'nin naaşını ziyaretler devam ediyor
    Dünya

    Londra'da Kraliçe'nin naaşını ziyaretler devam ediyor

    Görüş Bildir