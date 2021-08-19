Muğla’da park halindeki minibüs alev alev yandı

Park halindeki bir minibüste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi Sanayii Caddesi Üçyol mevkisinde, yol kenarında park halinde olan bir minibüste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi ile dumanlar etrafı sardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Minibüs çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.