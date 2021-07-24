Halk plajında bir kadın ve bir erkek arasında çıkan küfürlü tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan halk plajında oturan 2’si kadın 4 arkadaş arasında saat 06.00 sıralarında tartışma çıktı.

Grubun içindeki bir kadın karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç." diye bağırdı.

İkili birbirine küfredip hakaretler etmeye başladı.

Arkadaşları tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kadın üzerine yürüyen adama “Defol git.” diye bağırarak tokat, yumruk ve tekme ile karşılık verdi.

ŞEMSİYELERE VE DUBALARA VURDU

Darbelerin hedefi olan adam çevredeki hasır şemsiyelere ve plastik dubalara vurarak hasar verdi.

Yaşanan kavga anları, kameralara yansıdı.

Muğla’da plajda tekme tokat kavga anları kamerada ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

ŞİŞLİK OLUŞTU

Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluştu.

Kadının ise sadece saçları dağıldı.