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- Muğla’da plajda tekme tokat kavga anları kamerada
Muğla’da plajda tekme tokat kavga anları kamerada
- DHA
- 24.07.2021 - 12:42
- Güncelleme : 24.07.2021 - 13:01
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan halk plajında oturan 2’si kadın 4 arkadaş arasında saat 06.00 sıralarında tartışma çıktı.
Grubun içindeki bir kadın karşısındaki erkeğe, "İçeceksen adam gibi iç." diye bağırdı.
İkili birbirine küfredip hakaretler etmeye başladı.
Arkadaşları tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kadın üzerine yürüyen adama “Defol git.” diye bağırarak tokat, yumruk ve tekme ile karşılık verdi.
ŞEMSİYELERE VE DUBALARA VURDU
Darbelerin hedefi olan adam çevredeki hasır şemsiyelere ve plastik dubalara vurarak hasar verdi.
Yaşanan kavga anları, kameralara yansıdı.
Muğla’da plajda tekme tokat kavga anları kamerada ViDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Taraflar polislerin geldiğini fark edince, çöplerini sahilde bırakıp hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak bölgeden uzaklaştı.
ŞİŞLİK OLUŞTU
Aldığı darbeler nedeniyle adamın yüzünde şişlik oluştu.
Kadının ise sadece saçları dağıldı.