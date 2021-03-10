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    Muğla'da plastik kasa fabrikasında yangın

    Fabrikanın bahçe kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 19:20
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    Muğla'da plastik kasa fabrikasında yangın

    Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki bir plastik kasa fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

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