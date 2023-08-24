Muğla'da polis ekibi kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı Minibüs şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi, bıçakla bacağından yaralanırken şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Eski Otogar'da kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik güçleri zor anlar yaşadı.

Yalıkavak minibüsünün şoförü T.E. ile aracın zamanında kalkmadığını öne süren yolcular arasında çıkan tartışma, çıktı.

Nabızların yükseldiği kavgada bir anda tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Polis bacağından bıçaklandı

Kavgayı gören trafik polisleri, araya girdi. Bu sırada polislerden biri, T.E. tarafından bacağından bıçaklandı.

Şüpheli gözaltına alındı

Bacağında 10 santimlik kesik oluşan polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü T.E. gözaltına alındı.