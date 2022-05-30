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- Muğla’da polisi darbeden saldırgan tutuklandı
Muğla’da polisi darbeden saldırgan tutuklandı
Tartıştığı polisi darbeden saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- 30.05.2022 - 11:14
- Güncelleme : 30.05.2022 - 11:23
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Bakırcılar Mahallesi’ndeki İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Dağlı ile tartışan Ozan Sert, görevli polis memurunu yaraladı.
Yaşanan olay sonrası Ozan Sert, Cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı.
Saldırgan tutuklandı
Sert, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İHA’nın haberine göre polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.