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    Muğla’da polisi darbeden saldırgan tutuklandı

    Tartıştığı polisi darbeden saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis memurunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    • 30.05.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:23
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    Muğla’da polisi darbeden saldırgan tutuklandı

    Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Bakırcılar Mahallesi’ndeki İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Dağlı ile tartışan Ozan Sert, görevli polis memurunu yaraladı.

    Yaşanan olay sonrası Ozan Sert, Cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı.

    Saldırgan tutuklandı

    Sert, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    İHA’nın haberine göre polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Muğla’da polisi darbeden saldırgan tutuklandı #1


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