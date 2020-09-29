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    Muğla'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi

    Menteşe ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 16:19
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    Muğla'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, 1 kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

    Bunun üzerine şüphelinin Menteşe ilçesindeki evine dün operasyon düzenlendi.

    TARİHİ ESER OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

    Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde 2 adet insan betimlemesi bulunan obje, 1'i üzerinde yazılar olan diğeri ise üzerinde 2 taraflı balta kabartması bulunan 2 sütun ele geçirildi.

    Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

    Muğla da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi #1

    Muğla da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi #2

    Muğla da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi #3

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