Muğla'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi

Menteşe ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, 1 kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine şüphelinin Menteşe ilçesindeki evine dün operasyon düzenlendi.

TARİHİ ESER OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde 2 adet insan betimlemesi bulunan obje, 1'i üzerinde yazılar olan diğeri ise üzerinde 2 taraflı balta kabartması bulunan 2 sütun ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.