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- Muğla'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi
Muğla'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütunlar ele geçirildi
Menteşe ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 29.09.2020 - 16:19
- Güncelleme : 29.09.2020 - 16:19
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, 1 kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.
Bunun üzerine şüphelinin Menteşe ilçesindeki evine dün operasyon düzenlendi.
TARİHİ ESER OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde 2 adet insan betimlemesi bulunan obje, 1'i üzerinde yazılar olan diğeri ise üzerinde 2 taraflı balta kabartması bulunan 2 sütun ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.