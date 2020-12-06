Muğla'da ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa para cezası

Muğla'da ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş eden şahsa para cezası

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta gördüğü domuzlara ateş açan bir şahsa, ruhsatsız silah taşımaktan ve meskun mahalde ateş açmaktan cezai işlem yapıldı.

Muğlanın Marmaris ilçesinde, şehir merkezinde silah sesleri geldiği yolunda ihbar alan polis ekipleri bölgede yaptığı aramda seyir halinde olan bir ticari aracı durdurdu.

DOMUZLARA KURŞUN SIKTI

Özel bir firmaya ait olan araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 81 adet mermi ile yeni sıkılmış vaziyette araç içerisinde ve sokakta 13 adet boş kovan ele geçirildi.

Bir kasap firmasına ait olan araçtaki R.Y. isimli şahıs, domuz gördüğünü ve domuza kurşun sıktığını belirtti.

RUHSATSIZ SİLAHA EL KONULDU

İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahsın yapılan doktor kontrolünde 1.27 promil alkollü olduğu tespit edilirken şahsın ruhsatsız silahına el konuldu.

KAMU DAVASI AÇILDI

Şahsı hakkında ayrıca meskun mahalde silahla ateş açmaktan ve ruhsatsız silah taşımaktan hukuki işlem başlatılarak kamu davası açıldı.







