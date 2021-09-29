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- Muğla'da Rus çiftin tartışması ölümle sonlandı
Muğla'da Rus çiftin tartışması ölümle sonlandı
Otel odalarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada sevgilisinin başına içki şişesiyle vurduğu Tatyana Fedorova, hayatını kaybetti.
- İHA
- 29.09.2021 - 15:49
Rus çift Tatyana Fedorova (51) ile İ.S. (55), tatil için Türkiye'ye geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir otelde kalan ikili, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadı.
KIZ ARKADAŞINI İÇKİ ŞİŞESİYLE ÖLDÜRDÜ
Odadaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.S., içki şişesiyle kız arkadaşının başına vurdu. Kadınla gece boyu kalmaya devam eden İ.S., olaydan yaklaşık 18 saat sonra durumu otel yönetimine bildirdi.
İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli İ.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.