Muğla’da sağanak etkili oldu

- Muğla Köyceğiz'de sağanak yağış cadde ve sokakları suyla doldurdu.
- Sürücüler ve yayalar trafikte güçlük çekti.
- Belediye ekipleri yağış sonrası harekete geçti.
Muğla Köyceğiz'de sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.