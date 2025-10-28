Abone ol: Google News

Muğla’da sağanak etkili oldu

Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 17:33
  • Muğla Köyceğiz'de sağanak yağış cadde ve sokakları suyla doldurdu.
  • Sürücüler ve yayalar trafikte güçlük çekti.
  • Belediye ekipleri yağış sonrası harekete geçti.

Muğla Köyceğiz'de sağanak etkili oldu.   

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. 

