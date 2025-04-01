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Muğla'da sağanak ve fırtına: Tekneler battı

Muğla'da sağanak ve fırtına: Tekneler battı Marmaris ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın da yaşandığı kentte yollar göle dönerken, bazı tekneler ise battı.