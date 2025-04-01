Muğla'da, dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşların zor anlar yaşadığı dakikalara, bir de fırtına ekledi.
Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
MOTORYAT BATTI
Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.
Çamurlu sel sularının karıştığı denizin rengi, kahverengiye döndü.
Fırtına nedeniyle Marmaris Balıkçı Barınağı'ndaki bir balıkçı teknesi ile İçmeler Sahili'ndeki 'Elysıum' isimli motoryat da su alarak battı.
FIRTINA KUVVETİNİ ARTIRABİLİR
Yine İçmeler Sahili'ndeki yelkenli yat, bağlı bulunduğu yerden sürüklenerek kıyıya vurdu.
Teknedeki kaptanlar zor anlar yaşarken; meteoroloji yetkilileri, fırtınanın kuvvetini artırabileceğini duyurarak, başta denizciler olmak üzere vatandaşları uyardı.
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