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Muğla'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Muğla'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle İçmeler, Asparan ve Siteler mahallelerindeki evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınları meydana geldi.