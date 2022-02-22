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    Muğla'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

    Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle İçmeler, Asparan ve Siteler mahallelerindeki evlerin bodrum ve zemin katlarında su baskınları meydana geldi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 15:33
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    Muğla'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınların etkilediği dağlık alanlardan gelen sel suları yolları göle çevirdi.

    Özellikle İçmeler, Asparan ve Siteler mahallelerinde, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    DERENİN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

    Bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Araçlar da sel sularından zarar gördü.

    Sel suları, mahalle içinden geçen derenin istinat duvarını da yıktı.

    Muğla da sağanak yağış: Yollar göle döndü #1

    ULAŞIM TEK ŞERİTE DÜŞÜRÜLDÜ

    Sel sularının getirdiği moloz parçaları ve çamur ile yollarda oluşan bozulma nedeniyle Marmaris'ten İçmeler Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan karayolu trafiğe kapatılmıştı.

    Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, çalışmaların ardından trafiğin her iki şeritten de ulaşıma açılacağı öğrenildi.

    Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

    Muğla da sağanak yağış: Yollar göle döndü #2

    Muğla da sağanak yağış: Yollar göle döndü #3


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