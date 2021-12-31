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    Muğla'da sahte içki operasyonu

    Emniyet ekiplerinin son 1 ayda ev ve iş yerlerine yaptığı baskında, 2 bin 939 litre sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:24
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    Muğla'da sahte içki operasyonu

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, aralık ayı boyunca 'yılbaşı öncesi tedbirleri' kapsamında kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

    2 BİN 939 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ev, iş yerleri ve eğlence mekanlarındaki operasyonlarda; sahte olduğu belirlenen çeşitli türlerde toplam 2 bin 939 litre ve 741 şişe, alkol yapımında kullanılan 73 kit, 15 doluma hazırlanmış boş şişe, 52 boş bandrol, 4 alkol damıtma cihazı ve 13 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Muğla da sahte içki operasyonu #1

    Muğla da sahte içki operasyonu #2

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