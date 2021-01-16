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    Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

    Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarmanın operasyonunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 21:08
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    Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

    Muğla'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskele Mahallesi'nde C.K.K'ye ait evde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    55 LİTRE EL YAPIMI SAHTE İÇKİ BULUNDU

    Adrese yapılan baskında; 190 şişede 103 litre bandrolsüz içki, 55 litre el yapımı sahte içki, 5 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

    Muğla da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı #1

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