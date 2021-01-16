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- Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Muğla'da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarmanın operasyonunda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 16.01.2021 - 21:08
Muğla'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskele Mahallesi'nde C.K.K'ye ait evde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
55 LİTRE EL YAPIMI SAHTE İÇKİ BULUNDU
Adrese yapılan baskında; 190 şişede 103 litre bandrolsüz içki, 55 litre el yapımı sahte içki, 5 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.