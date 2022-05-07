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    Muğla'da şakalaştığı arkadaşını pompalıyla öldürdü

    Mermer ocağı işçisi iki arkadaş çoban kulübesinde şakalaştığı sırada pompalı tüfek ateş aldı. 21 yaşındaki Ahmet Çalışkan, Abdullah Darakcı'nın tüfeğinden çıkan kurşunla öldü.
    • DHA
    • 07.05.2022 - 19:56
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    Muğla'da şakalaştığı arkadaşını pompalıyla öldürdü

    Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan E.D.'ye ait çoban kulübesinde 3 arkadaş bir araya geldi.

    Abdullah Darakcı, mermer ocağında birlikte çalıştığı Ahmet Çalışkan ile ortak arkadaşları çoban E.D.'nin kulübesine gitti.

    İddiaya göre, Darakcı, burada E.D.'ye ait pompalı tüfeği alıp, şaka amacıyla Çalışkan'a doğrulttu. İki arkadaş, birbirleriyle 'Vurursun', 'Vuramazsın' diyerek şakalaşırken, Darakcı bir anda tetiğe dokununca tüfek ateş aldı.

    Kanlar içerisinde bulundu

    Çalışkan, tüfekten çıkan saçmalarla alnından vuruldu. Bahçede çay demlediği sırada silah sesini duyan çoban E.D. ise içeri gittiğinde Çalışkan'ı kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    "Vicdan azabı yaşıyorum, bilerek yapmadım"

    Jandarma, Abdullah Darakcı ile Çoban E.D.'yi gözaltına aldı. Darakcı, jandarmadaki ifadesinde, "Ahmet ile çoban arkadaşın kulübesinde sohbet ediyorduk. E.D. dışarıdayken, kulübedeki tüfeği alarak, merakımdan havaya bir el ateş ettim. Tüfeği Ahmet'e doğrultarak, 'Şeytan doldurur mu?' dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim. Ne olduğunu anlayamadım. Bir süre kendime gelemedim. Üzüntü içerisindeyim, vicdan azabı yaşıyorum. Bilerek hiçbir şey yapmadım." dedi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

    Muğla da şakalaştığı arkadaşını pompalıyla öldürdü #1

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