Muğla’da saldırıya uğradığını söyledi, ateş açan kendisi çıktı

Kamyonetiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ileri süren film yapımcısının, aracını kendisinin kurşunladığı belirlendi. Gözaltına alınan yapımcı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sertuğ A. (49), Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı'na 30 Mayıs saat 12.15 sıralarında Torba'dan Gölköy istikametinde giderken kamyonetine 3 el ateş edilerek silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.

Bölgeye JASAT ekipleri sevk edildi.

Swap örneği alınmasına izin vermedi

Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sağ arka kapı sac üzerinde yaklaşık 5-6 santimetre ebatlarında bir mermi giriş ve çıkış izi tespit edilirken, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm boş kovan bulundu.

Ekipler, Sertuğ A.'nın elinden swap örneği alınmasına karar verdi ancak Sertuğ A., kabul etmedi.

Soruşturma derinleştirilince gerçek ortaya çıktı

Jandarma ekipleri Sertuğ A.'nın tedirgin davranışlarından şüphelenip, soruşturmayı derinleştirdi.

Sertuğ A.'nın olayın yaşandığı gün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek adına kayıtlı 3 bulundurma ruhsatlı tabanca olduğunu ve can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu belirtildi.

Kendi aracına kendi sıktı

Bu kapsamda ekipler Sertuğ A.'ya ait 3 tabanca ve bölgede bulunan 3 boş kovanı incelenmesi için 7 Haziran'da Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

Yapılan incelemede 3 boş kovanın Sertuğ A.'ya ait tabancadan atıldığı tespit edildi.

Serbest bırakıldı

Harekete geçen ekipler Sertuğ A.'yı suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sertuğ A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.