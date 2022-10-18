Muğla'da saldırıya uğrayan kadın gözyaşlarını tutamadı

Yolda yürürken D.A.'nın tacizine uğrayan talihsiz kadın, gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı.

Muğla’nın Datça ilçesinde 14 Ekim Cuma günü 17 yaşındaki D.A. isimli bir genç, yürüyüş yapan 45 yaşındaki Aygül Aksoy Yıldırım'a arkadan saldırarak taciz girişiminde bulundu.

Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bir süre yaşanan boğuşmanın ardından tacizcinin elinden kurtuldu.

Ekipler olay yerine geldi

Yıldırım, bağırarak çevreden yardım istedi.

Kadının bağırması üzerine şahıs olay yerinden kaçarken Yıldırım, durumu polise ihbar etti.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kadının ifadeleri üzerine bölgede araştırma yaptı.

Muğla'da tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı VİDEO

Saldırgan tutuklandı

Yapılan incelemelerin ardından tacizci genç yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşlar talihsiz kadını yalnız bırakmadı

Mahkeme öncesi adliye önüne gelen kadın platformları üyeleri de talihsiz kadını adliye önünde yalnız bırakmadı.

Adliye önünde mahkemenin sonucunu bekleyen kadınlar, kadına karşı şiddet ve tacizin önüne geçilmesine dikkat çekerek yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

"Hiçbir şey yapamıyorum artık"

İHA'nın haberine göre, yaşadığı anları gözyaşları içerisinde anlatan mağdur Aygül Aksoy Yıldırım, "Her gün annemle aynı yolda yürüyüş yapıyorduk. Olayın olduğu gün de annemi eve bıraktıktan sonra benim boylarımda bir genç arkamdan saldırdı. Boynumu tuttu, ağzımı kapattı. Yerde sürükledi. Sonra ağzıma bastırdı, nefes alamadım. Isırmaya çalıştım, boğuştum. Vurdum, elini ısırdım. Bırakınca bağırmaya başladım. O sırada beni yola fırlattı.

Bağırmaya devam ettim ama kimse gelmedi. Baktım adam kaçmaya başladı. Ben de o sıra ne yaptığımı bilmeden peşinden koşmaya başladım. Daha sonra polisi aradım. Polis anında geldi, ambulans geldi ama adam yoktu. Kaçmıştı. Hayatımı bitirdi. Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum artık. Korkudan dışarı çıkamıyorum." dedi.