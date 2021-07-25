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Muğla’da şarampole yuvarlanan araçtan yaralı kurtuldu

Muğla’da şarampole yuvarlanan araçtan yaralı kurtuldu

Kavga ettiği kız arkadaşının aracını takip ederken otomobili ile şarampole yuvarlanan H.Ş., kullanılamaz hale gelen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.