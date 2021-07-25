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- Muğla’da şarampole yuvarlanan araçtan yaralı kurtuldu
Muğla’da şarampole yuvarlanan araçtan yaralı kurtuldu
Kavga ettiği kız arkadaşının aracını takip ederken otomobili ile şarampole yuvarlanan H.Ş., kullanılamaz hale gelen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.
- İHA
- 25.07.2021 - 17:35
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde, H.Ş ile kız arkadaşı E.S. arasında tartışma çıktı.
E.S. önden kendi aracı ile Turunç yönüne giderken H.Ş arkadan takip etmek istedi.
H.Ş direksiyon hakimiyetini kaybedince taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından H.Ş, kullanılamaz hale gelen araç içinden yaralı olarak çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı H.Ş. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olası bir duruma karşı itfaiye ekipleri önlemlerini aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.