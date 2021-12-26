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    Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü

    Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 22:55
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 23:26
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    Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü

    Muğla'dan İzmir istikametine giden Haldun Baykala yönetimindeki kamyon, bugün saat 19.00 sıralarında sol ön tekerinin patlayıp alev alması sonucu, yanmaya başladı.

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma personeli sevk edildi.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

    Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü VİDEO

    Muğla da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü #1

    SEBZE VE MEYVELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangında alev topuna dönen sebze ve meyve yüklü kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Muğla da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü #2

    YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Bayır Karakol Komutanlığı'nca, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Muğla da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü #3

    Muğla da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü #4

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