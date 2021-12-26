Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü

Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü

Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'dan İzmir istikametine giden Haldun Baykala yönetimindeki kamyon, bugün saat 19.00 sıralarında sol ön tekerinin patlayıp alev alması sonucu, yanmaya başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma personeli sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev topuna döndü VİDEO

SEBZE VE MEYVELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında alev topuna dönen sebze ve meyve yüklü kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Bayır Karakol Komutanlığı'nca, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.