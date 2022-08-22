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    Muğla'da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada

    ATV motosiklet ile şehir merkezinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İngiliz vatandaşı 3 kişiye trafik polislerinden ceza yağdı. O anlar kaydedildi.
    • 22.08.2022 - 09:13
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    Muğla'da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada

    Trafikte kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan magandaların saçtığı tehliklere bir yenisi daha eklendi.

    Bu kez görüntüler Muğla'ya tati,l için gelen turistlerden...

    Yaz aylarında yoğun yerli ve yabancı turist akınının yaşandığı Marmaris ilçesinde, güvenlik güçleri asayiş ve güveni sağlamak adına denetimlerini de sıklaştırdı.

    Özellikle yaz aylarında 4 tekerlekli ATV kullanımında artış yaşanıyor.

    Şehir merkezinde drift attılar

    Bu kapsamda bir grup turistin, şehir merkezindeki arsada drift attığı ve kural tanımayarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görüldü.

    Olay yerine gelen ekipler, turistleri güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı.

    Muğla'da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada VİDEO

    Muğla da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada #1

    819 TL para cezası kesildi

    ATV’leri kullanan yabacı uyruklu sürücülere ve kiraya veren firmalara ceza yağdı.

    Trafik ekipleri tarafından durdurulan turistlere, kask takmamak, tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan 819 TL para cezası kesildi.

    Muğla da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada #2

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın aktarımına göre; yapılan kontrollerde ATV sürücülerinin Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı J.T.N., H.J. ve D.G. olduğu belirlendi.

    Drift anları çevredekiler tarafından saniy saniye kaydedildi.

    Muğla da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada #3

    Mahalleli 'saygısızlık' olarak değerlendirdi

    Görüntülerde, boş arazide drift yapan turistlerin tozu dumana katması, oluşan yoğun toz bulutu ile trafiği zora sokmaları ve daha sonra yoldan uzaklaşması yer alırken, mahalle sakinleri de turistlere tepki göstererek hareketi “saygısızlık” olarak değerlendirdi.

    Muğla da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada #4

    Muğla da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada #5

    Muğla da şehir merkezinde drift atan turistler kamerada #6


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