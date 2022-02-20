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- Muğla'da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı
Muğla'da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı
- İHA
- 20.02.2022 - 22:03
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
1 SAAT SONRA TEKRAR HIRSIZLIK YAPTILAR, CEAZEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şüpheliler, adliyeden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.