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    Muğla'da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra yine aynı suçtan yakalandı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 22:03
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    Muğla'da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı

    Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Muğla da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı #1

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Muğla da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı #2

    1 SAAT SONRA TEKRAR HIRSIZLIK YAPTILAR, CEAZEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Şüpheliler, adliyeden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı #3

    Muğla da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı #4


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