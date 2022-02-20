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Muğla'da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı

Muğla'da serbest kalan hırsızlar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra yine aynı suçtan yakalandı.